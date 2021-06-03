Польоти в повітряному просторі Білорусі більше не дозволені, якщо це не потрібно для безпечної роботи в непередбачених обставинах

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) видало директиву, у якій закликало авіаційну владу держав-членів повідомити авіаоператора, що польоти над Білоруссю дозволяються лише в разі потреби, якщо цього вимагає безпека. Про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті регулятора.

Як зазначається, захід запроваджується для зменшення потенційного ризику для пасажирів і екіпажів після інциденту з літаком Ryanair 23 травня.

При цьому уточнюється, що «виконання польотів в повітряному просторі Білорусі більше не дозволено, якщо це не потрібно для безпечної роботи в непередбачених обставинах».

У документі також наголошується, що директива буде переглядатися відповідно до обставин.

Раніше EASA видало бюлетень, в якому не рекомендувало авіаоператорам країн-членів використовувати повітряний простір Білорусі без крайньої необхідності з міркувань безпеки.

Міністри Євросоюзу закликали перевізників ЄС уникати польотів над Білоруссю.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.

Кабінет міністрів з 29 травня заборонив літакам, зареєстрованим у Білорусі, входити в повітряний простір України