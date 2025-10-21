Львів'яни презентували концепцію у Брюсселі

Європейською столицею культури у 2030 році стане Никшич (Чорногорія). Рішення про це було ухвалене у Брюсселі 21 жовтня. Нагадаємо, Львів першим серед українських міст подав заявку для участі в конкурсі у жовтні 2024 року. Місто брало участь у конкурсі для міст із країн поза межами Європейського Союзу та вийшло у фінал, де змагався з містом Никшич.

20 жовтня делегація зі Львова презентувала у Брюсселі деталізовану програму, що розкриває запропоновану містом концепцію Responsibility to Be – «Відповідальність бути». Львів на пітчингу представляли: Андрій Садовий, Галина Григоренко, Володимир Шейко, Юлія Хомчин, Ярина Мельник, Богдан Шумилович, Григорій Семенчук, Володимир Бєглов, Наталія Шаховська та Алевтина Кахідзе.

Над концепцією працювали представники та представниці музейного, театрального, музичного секторів, літератури й сучасного мистецтва, бізнесу, архітектури, освіти тощо. Роботу організував Інститут стратегії культури, що з 2018 року координує процес реалізації та моніторингу Стратегії розвитку культури міста Львова 2025.

«Подання заявки на цей титул – це можливість розповісти Європі мовою культури про те, хто ми є», ‒ каже Юлія Хомчин, керівниця процесу аплікування Львова у конкурсі ЄСК 2030.

Цікаво, що експерти Європейського Союзу мали відвідати Львів у жовтні. Проте після масованих російських обстрілів візит довелося скасувати. Тому команда «Львів ‒ ЄСК 2030» провела для європейського журі п’ятигодинну онлайн-екскурсію. «Показували, що культура ‒ це не розвага, а сила, яка тримає нас і допомагає вистояти», ‒ наголосив мер міста Андрій Садовий.

Щоб зберегти рівні умови для всіх учасників, місто-конкурент Никшич із Чорногорії теж провів онлайн-тур для експертів.

Львів двічі був партнером Культурних столиць Європи – Вроцлава у 2016 році та Каунаса у 2022-му. Протягом цілого квітня 2016 року у Вроцлаві тривав Львівський Місяць, де Львів був представлений численними культурними проєктами у різних видах мистецтва. У Каунасі тривала виставка сучасного українського мистецтва «Український зріз».



«Культурна столиця Європи» ‒ статус міста, який призначається Європейським Союзом терміном на один календарний рік, впродовж якого місту надається можливість демонстрації свого культурного життя та культурного розвитку. Мета програми ‒ зближення європейців на основі співпраці у сфері культури, полегшення економічного, політичного та культурного об'єднання країн.

Никшич – найбільший промисловий центр Чорногорії, що розташовується в однойменній долині, біля підніжжя гори Требьєса та у 50 км від столиці країни Подгоріци. Місто є важливим транспортним вузлом і транзитним пунктом: тут сполучаються шляхи, що ведуть з узбережжя, з гірських районів і з сусідніх країн. Воно було засновано у IV ст. до н.е. як римське поселення під назвою Андерва. У 1877 р. Никшич, увійшовши до складу Чорногорії, почав набувати свого нинішнього вигляду. Зараз у місті живе приблизно 58 тис. осіб;