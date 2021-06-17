Влітку школярі можуть безкоштовно їздити лише у трамваях і тролейбусах

З 17 червня у львівських маршрутках перестають діяти пільги для школярів. Увесь навчальний рік учні львівських шкіл могли безкоштовно користуватися автобусами в межах міста при умові наявності учнівського квитка, але влітку вони мають оплачувати проїзд повністю. Натомість в електротранспорті ці пільги зберігаються.

«Учні мають право на безкоштовний проїзд в автобусах протягом навчального року, крім літніх канікул. Під час літніх канікул учні оплачують за проїзд в повному обсязі», – повідомили в АТП №1.

Тому від 17 червня, коли у всіх школах Львова розпочинаються канікули, проїзд для учнів у міських автобусах впродовж усього літа буде платним – 10 грн.

Тим часом користуватися електротранспортом школярі можуть безкоштовно увесь рік. Єдиною умовою є наявність учнівського квитка.