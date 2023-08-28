Avalon Yard – житловий комплекс бізнес-класу

Свіжий круасан на сніданок із чашкою ароматної кави або веселий обід усією родиною у кафе за декілька кроків від дому – у затишному районі поряд із самісіньким центром Львова. А можна нікуди не ходити та провести вечір на терасі, споглядаючи неймовірний краєвид на Високий замок – символ міста Лева. Чи влаштувати із друзями пікнік у внутрішньому дворі. Усі ці радощі доступні мешканцям житлового комплексу. Найбільша інвестиційно-девелоперська компанія Львова Avalon розпочинає продаж квартир п’ятої, шостої та сьомої черг в одному зі своїх проєктів – Avalon Yard.

Спокійне життя у привабливому районі

Avalon Yard – житловий комплекс бізнес-класу по вул. Замарстинівській, 76, звідки до самого серця Львова можна дістатись за 15 хвилин повільною ходою. Частина будинків, а вони тут по 6-8 поверхів, вже збудовані – і щасливі власники вже змогли потрапити до своїх квартир.

Частина будинків Avalon Yard вже збудовані / Фото Avalon

Житловий комплекс є частиною Avalon-кварталу. Поряд розташований торгово-розважальний центр New Point з великим супермаркетом, кав’ярнями та магазинами, а також школи, дитячі садочки, поліклініки та приватна лікарня. Та й у самому ЖК на перших поверхах буде створена шопінг-галерея із магазинами, кафе, пекарнями та сервісними послугами. Вже є перші резиденти – кав’ярня та супермаркет.

З вікон ЖК відкривається неймовірний краєвид на Високий Замок / Фото Avalon

Avalon Yard розбудовується у тихому районі, де щодня можна насолоджуватись життям та активно працювати – проводити ділові зустрічі чи відвідати відомі львівські місця. До знаменитого Оперного театру звідси 1,5 кілометра, до Високого Замку – 1,3 кілометра, стільки ж – до парку ім. 700-річчя Львова. А до залізничного вокзалу – 4 кілометри.

Усе продумано до дрібниць

Тут легко бути щасливим. У закритому подвір’ї ЖК Avalon Yard немає автомобілів – усі вони паркуються у підземних паркінгах. Око тішить невеликий парк з рослинами та деревами, дбайливо підібраними ландшафтними дизайнерами, де можна гуляти вечорами. Або зустрічатись із друзями-однодумцями на власній терасі, що продовжує квартиру – патіо. Це додаткова площа до житлового простору, що підвищує не тільки престижність житла, але і його інвестиційну вартість. Квартири в Avalon Yard – привабливі для інвесторів. Адже житло в комплексах компанії завжди росте в ціні швидше за конкурентів, найвища й вартість оренди таких квартир.

Усе в ЖК Avalon Yard перевищує очікування: фасади, ландшафтна прибудинкова територія, входи до під’їздів з місцями для очікувань, коридори та всі місця загального користування – це втілення єдиного концептуального рішення від дизайнерів та архітекторів.

У будівництві, плануванні й дизайні використовують інноваційні рішення та якісні матеріали, які забезпечать довговічність, економічність та ефективність систем опалення, освітлення і водопостачання. Кожна квартира має панорамні вікна Veka з системою Solar та балкони, будинок облаштований швидкісними ліфтами KONE та сучасним паркінгом.

Про комфорт та побут мешканців турбується власна управлінська компанія – Avalon Facility Service, що забезпечує консьєрж-сервіс, ідеальну чистоту всіх зон загального користування та функціонування інженерних систем. Територія комплексу обладнана камерами, а за безпеку відповідає власна служба охорони.

Квартира в Avalon Yard – це розумна інвестиція в сповнене радістю життя!