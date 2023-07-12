Зустріч з мешканцями, чиї будинки зазнали руйнувань

Львівська міська рада у середу, 12 липня, провела зустрічі з мешканцями вулиць, які постраждали від ракетного удару по Львову 6 липня. Йдеться про вулиці Сахарова, Куликівську, Сміливих, Стрийську, Остроградських, Похилу та Бой-Желенського. Заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що вікна в пошкоджених будинках наступного тижня встановлюватимуть безкоштовно.

«Квартири, в яких не має актів про руйнування, є час до суботи 19:00 (15 липня) оформити такі акти. План обстеження можна дізнатись в вашого керівника ОСББ чи керівної компанії. З вівторка розпочнеться встановлення вікон. Щодо решти будинків, де не було актів, вікна замовили відповідно до стандартів. У вівторок-середу (18-19 липня) буде ще детальний замір по кожному вікну, де не було актів», – зазначив Андрій Москаленко.

Він закликав звертатися щодо всіх питань, пов'язаних з руйнуваннями, до ЦНАПу на Стрийській, 72 (з 10:00 по 19:00). Якщо люди встановили вікна самостійно, то у ЦНАПі можна подати документи на компенсацію.

За словами Андрія Москаленка, до 15 липня будинки перевірять на наявність тріщин. Після цього міська рада визначатиме, де потрібні додаткові укріплення та ремонт.

«Також завтра погодимо механізм допомоги Львівській політехніці щодо встановлення зруйнованих вікон. Щодо будь-яких питань звертайтесь на "гарячу лінію" міста 15-80», – додав Андрій Москаленко.

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня росіяни обстріляли Львів ракетами «Калібр», одна з яких влучила у житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинули десять людей. Ще понад 40 отримали поранення. Мер Львова Андрій Садовий пообіцяв відбудувати будинок на Стрийській, в який влучила ракета.