За Ірину Мудру внесле всю суму застави

За колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, яка фігурує у справах «Феміда» та «Форест Гамп», внесли всю суму визначеної судом застави. Про це у четвер, 8 жовтня, повідомив проєкт «Схеми» («Радіо Свобода») з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Ірина Мудра перебувала під вартою з 25 серпня. Наприкінці вересня ВАКС відмовив їй у зменшенні суми застави й залишив її без змін – 20 млн грн. Відомо, що 5 млн грн Ірина Мудра внесла сама ще до блокування рахунків.

«Українська правда» опублікувала перелік платників, які вносили гроші на заставу для Ірини Мудрої, а саме:

П.В. Поляруш – 2 700 000 та 1 700 000 грн;

Марія Вікторівна Скабалланович – 2 400 000 грн;

ТОВ «Малтекс-M» – 500 000 та 490 000 грн;

Микола Віталійович Кузнець – 700 000 грн;

Владислав Леонідович Галкін – 692 359 грн;

Катерина Сергіївна Жеглова – 692 359 грн;

Світлана Анатоліївна Чайка – 692 350 грн;

Л.О. Антонова – 350 000 та 300 000 грн;

Оксана Анатоліївна Гончарук – 395 600 грн;

Андрій Миколайович Трофімчук – 395 600 грн;

Костянтин Анатолійович Яковець – 395 600 грн;

Наталія Аязівна Глазачева – 395 600 грн;

Валерій Миколайович Воронін – 395 600 грн;

Г.В. Щекочихіна – 200 000 та 100 000 грн;

Т.В. Сініцина – 290 000 грн;

Д.В. Бугай – 200 000 грн;

А.Л. Смик – 131 000 грн.

Наразі невідомо, чи вийшла Ірина Мудра з СІЗО.

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Нагадаємо, Ірина Мудра фігурує у двох розслідуваннях НАБУ – «Феміда» та «Форест Гамп». 19 серпня правоохоронці повідомили, що викрили заступницю керівника Офісу Президента на участі в легалізації 150 млн грн через державний «Сенс Банк», щоб внести заставу за фігуранта справи про корупцію в енергетичній сфері Германа Галущенка (операція «Мідас»). Одразу після розголосу президент Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади. Ця справа отримала назву «Форест Гамп». Разом із Мудрою у ній фігурують гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик, посадовці «Сенс Банку», екснардеп Максим Микитась та чинний народний депутат Вадим Столар.

Вже 20 серпня НАБУ повідомило, що викрило фігурантів справи «Форест Гамп» на рейдерському захопленні обʼєктів нерухомості та інших активів у Києві. Ця спецоперація отримала назву «Феміда».

22 вересня стало відомо, що 15 банків відмовилися проводити платежі для внесення застав за Ірину Мудру та нардепа Вадима Столара. Банки заявляли, що вважають ці платежі ризиковими.

24 вересня ВАКС визнав, що неможливість внести заставу за Ірину Мудру є порушенням її прав, й зобовʼязав Національний банк України зʼясувати причину відмови.