Сихівський районний суд Львова виніс вирок мешканцю Львівщини за ухилення від призову на військову службу. Чоловік пройшов ВЛК та отримав повістку на відправку для проходження військової служби, але проігнорував її. За вчинене суд призначив три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, уродженець Самбірщини Володимир Ш. у квітні 2025 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним для проходження військової служби, після чого у ТЦК йому вручили повістку на відправку до військової частини. У вказаний день чоловік не з’явився для відправки на службу, проігнорувавши повістку. Щодо нього порушили кримінальну справу.

У суді військовозобов’язаний Володимир Ш. визнав свою провину. Він заявив, що вважав себе непридатним до служби через стан здоров’я, однак ВЛК це не підтвердила. Житель Львівщини також зазначив, що готовий проходити службу у тилу, але не у зоні бойових дій.

Цю справу розглянув суддя Назарій Дулебко, який дослідив усі аргументи та матеріали, визнавши Володимира Ш. винним в ухиленні від призову на військову службу. Йому призначили покарання – три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.