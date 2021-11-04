Чоловік викрав бруківку з вулиці та завантажив у свій мікроавтобус

Суд призначив 80 годин громадських робіт ужгородцю, який вкрав бруківку з проїжджої частини вулиці Одеської та завантажив у свій Mercedes. Інцидент стався 10 жовтня 2021 року, тоді чоловік не встиг вивезти крадену бруківку, бо його спіймали патрульні.

Як зазначається у рішенні Ужгородського міськрайонного суду, вранці 10 жовтня, біля будинку №18 на вулиці Одеській в Ужгороді, Олександр Л. вантажив у свій Mercedes 611D бруківку із проїжджої частини. Чоловік викрав 4 м кв. демонтованої кам’яної бруківки, але не встиг її вивезти: його викрили патрульні поліцейські.

У прес-службі Ужгородської міської ради повідомляли, що чоловік запевнив, що вирішив забрати камінь, бо думав, що його просто залишили без нагляду. Вартість краденої бруківки становила 1800 грн, вона була на балансі департаменту міського господарства Ужгородської міськради.

Дії ужгородця правоохоронці розцінили як злочин за ч.2 ст.15, ч.1 ст.185 ККУ (замах на крадіжку). Суддя Ужгородського міськрайонного суду Наталія Шумило визнала Олександра Л. винним у вчиненні кримінального проступку та призначила йому покарання – 80 годин громадських робіт.

Мікроавтобус Mercedes 611D повернули власнику, а бруківку передали представнику департаменту міського господарства Ужгородської міської ради. Зазначимо, ужгородець має право на оскарження вироку протягом тридцяти днів.