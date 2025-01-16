Експерти «Вокс Україна» проеналізували всі голосування 11-ту сесії Верховної Ради

За 11-ту сесію Верховної Ради, яка тривала з лютого по серпень 2024 року, майже 60% народних депутатів зменшили свою корисність у порівнянні з попередньою, 10-ю сесією. Максимальний бал корисності отримав лише один народний обранець – 45-річний Сергій Рудик, який є самовисуванцем і з 2022 року служить в ЗСУ. Натомість найгірші показники роботи поакази нардепи від «Платформи за життя та мир» (колишньої ОПЗЖ), «Батьківщини» та «За майбутнє». Про це йдеться у дослідженні експертів Індексу реформ від аналітичної платформи «Вокс Україна». За інформацією аналітиків, вперше з початку повномасштабного вторгнення депутати голосували за антиреформи – закони про лобіювання та про «клуб білого бізнесу».

Свій рейтинг у порівнянні з 10-ю сесією знизили 256 депутатів (59%). «Одинадцята сесія засвідчила кінець періоду консолідованої роботи парламенту, характерної для перших двох років повномасштабної війни. Поява антиреформ та масове зниження ефективності депутатів свідчать про вичерпання кризового консенсусу та повернення до традиційної політичної динаміки», – пишуть у висновку автори дослідження.

Аналітики «Вокс Україна» порахували коефіцієнт корисності кожного депутата, який залежить від підтримки прогресивних змін, голосування проти законів або відсутність голосування. Також аналітики оцінили 33 важливі закони. Експерти розповіли, що фракції показують різну динаміку ефективності. Зокрема, «Слуга народу» втратила 3 пункти корисної дії у порівнянні з попередньою сесією, «Голос» – 10, а «Платформа за життя та мир» (колишня ОПЗЖ) знизила ефективність на третину – з 64% до 45%.

Під час 11-ї сесії вперше за два роки депутати проголосували за антиреформи. Йдеться про закон про лобіювання (проти не проголосував жоден нардеп), який дає ризики переслідування громадян чи громадських організацій, та закон про «клуб білого бізнесу». Останній надає преференції для платників податків, які залежать від сплаченої до бюджету суми. Проти проголосували лише позафракційний Дмитро Разумков та Ірина Фріз із фракції «Євросолідарність». У «Вокс Україна» додали, що до цього антиреформи ухвалювали у липні 2022 року.

Натомість досягненням 11 сесії стало ухвалення шести законів, які експерти називають реформаторськими: ратифікація Римського статуту закони про заборону російської церкви в Україні, спрощене надання статусу учасника бойових дій, індивідуальні освітні траєкторії, розширення застосування англійської мови в Україні й постанова з новими правилами реалізації газу за угодами про розподіл продукції.

Максимальний бал корисності (100%) отримав лише нардеп Сергій Рудик. Він з 2022 року служить у ЗСУ, тому експерти рахували його рейтинг за особливими умовами. Депутати, які отримали 100 балів під час 10-ї сесії, втратили рейтинг, оскільки голосували за всі закони підряд.

У «Вокс Україна» зазначають, що лідерами за результатами всіх одинадцяти сесій залишаються Наталія Локтіонова та Микола Тарарін, які входять до фракції «Слуга народу». Також лідерами рейтингу є Олександр Пасічний, Владлен Неклюдов, Сергій Кострійчук, Сергій Козир, Олександр Васюк, Микола Стефанчук, Олександр Божков, Юрій Здебський та Сергій Штепа. Всі депутати належать до монобільшості.

Десять нардепів, які прогулюють засідання, отримали 0% корисності. Зокрема, Степан Івахів та Ігор Палиця не відвідують голосування з 2023 року, Федір Христенко втік з України на початку 2022 року. Депутати Анжеліка Лабунська та Сергій Шахов не приходять до сесійної зали з 2022 року, але дистанційно беруть участь у засіданнях комітетів. Нестор Шуфрич, Олександр Дубінський та Олександр Пономарьов перебувають під слідом через підозру у держзраді, а Ярослав Дубневич – у розшуку. Загалом найнижчі рейтинги мають депутати з партій «Батьківщина», ПЗЖМ та «За майбутнє».

Також дослідники повідомили, що серед депутатів знизився відсоток реформаторів – наприкінці 10-ї сесії їх було з 38%, а за результатами 11-ї стало 22%. Водночас також зменшилася частка антиреформаторів – з 17% до 15%. Найбільша кількість антиреформаторів у партіях «Батьківщина», ПЗЖМ та «За майбутнє». За словами аналітиків, загалом депутати голосували менш поляризовано. Це свідчить про стабілізацію голосувань, але й про втрату імпульсу до реформ.