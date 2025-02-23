Тетяна Білецька працює головною спеціалісткою відділу правової та кадрової роботи Івано-Франківської міської ради

Івано-Франківський міський суд виніс вирок головній спеціалістці відділу правової та кадрової роботи управління економічної політики департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради Тетяні Білецькій, яка допомагала ухилянтам виїхати за кордон. Суд призначив їй 119 тис. грн штрафу з конфіскацією майна. На цей вирок звернув увагу сайт «Курс».

Як вказано в матеріалах справи, упродовж квітня – травня 2024 року вона допомогла виїхати до Польщі трьом чоловікам. За свої послуги Тетяна Білецька брала по тисячі доларів. Міська посадовиця видавала клієнтам неправдиві висновки Лисецької лікарні про необхідність постійного догляду за рідними ухилянтів, начебто через захворювання. Крім цього, вона інструктувала їх, як говорити з прикордонниками при виїзді з України. У такий спосіб двоє чоловіків виїхали за кордон, супроводжуючи своїх матерів, які насправді догляду не потребували, а один – бабусю.

У суді Тетяна Білецька свою вину визнала та уклала відповідну угоду з прокурором. Вона просила суд врахувати те, що на її утриманні перебуває чоловік ІІІ групи інвалідності та матір похилого віку.

Враховуючи обставини справи, суддя Наталія Деркач визнала Тетяну Білецьку винною за ч. 3 ст. 332 ККУ та призначила 119 тис. грн штрафу з конфіскацією майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

У 2023 році Тетяна Білецька задекларувала квартиру площею 62,9 м2 та кімнату на 13,5 м2. Квартира перебуває у сумісній власності з її мамою, а співвласником кімнати є її чоловік.