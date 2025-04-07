Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок Тамарі Хоміч за заперечення збройної агресії Росії проти України. Обвинувачена неодноразово підтримувала армію ворога у соцмережах, за що отримала пʼять років тюрми з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Як йдеться у вироку від 20 березня, обвинувачена Тамара Хоміч – громадянка Росії, яка з 2011 року постійно проживає у Хмельницькому. Протягом 2022 року жінка систематично публікувала на своїй сторінці у забороненій соцмережі «Однокласники» антиукраїнські дописи. Зокрема, у них йшлося про підтримку Путіна та російської армії.

Під час судового розгляду справи Тамара Хоміч повністю заперечила свою провину. Вона стверджувала, що її телефон нібито вкрали, а провокативні дописи опублікували зловмисники або працівники СБУ. Обвинувачена також запевнила суд, що вона є глибоко віруючою людиною та будь-яких проросійських поглядів не має.

Суддя Світлана Данькова визнала Тамару Хоміч винною за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування збройної агресії РФ проти України) й призначила пʼять років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.