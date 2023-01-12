Троє ухилянтів за втечу в Румунію заплатили переправнику 14 тис. євро

Через півроку пошуків правоохоронці затримали 45-річного мешканця Чернівецької області, який переправив закордон щонайменше трьох ухилянтів. Інцидент стався ще влітку 2022 року, коли поблизу кордону з Румунією військові затримали трьох чоловіків призовного віку. За даними слідства, за втечу закордон чоловіки заплатили 45-річному переправнику 14 тисяч євро. Зловмисника розшукали і затримали на початку січня. За скоєне йому загрожує до дев’яти років тюрми.

Як у четвер, 12 січня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, фігурант справи – 45-річний мешканець села Їжівці. У липні 2022 року чоловік організував незаконну переправу до Румунії трьох чоловіків.

«За свої послуги буковинець одержав 14 тис. євро. Трьох порушників кордону викрили прикордонники у селі Нижні Петрівці, а організатор їх втечі близько шести місяців переховувався від слідства», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що переправника ухилянтів розшукали на початку січня 2023 року. Буковинцю вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків призовного віку через держкордон). Наразі він перебуває пі вартою із можливістю внесення понад 215 тис. грн застави. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.