На Львівщині розікрали гроші під час ремонту санаторію «Шкло» під житло для переселенців

На Львівщині розшукали та затримали власника фірми-підрядника «Інвестреконбуд» Юрія Мудрика, який переховувався від слідства у справі розклання 1, 2 млн грн під час ремонту корпусів санаторію «Шкло» для проживання переселенців.

Як повідомили у понеділок, 7 вересня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у вересні 2022 року між виконувачем обов’язків директора санаторно-курортного лікувального центру та підрядником були підписані договори щодо ремонту житлових корпусів санаторію. Приміщення, зокрема, були розраховані для проживання внутрішньо переміщених осіб.

«Оскільки керівники товариства-виконавця з часом змінювалися, договори підряду (загалом їх було три) укладалися з різними особами. Попри зміну керівництва фірми, схема залишалася незмінною – у поданих документах щоразу штучно завищувалися як обсяги, так і вартість робіт», –­ повідомили в прокуратурі.

Торік у липні виконувачу обов’язки директора санаторію та одному з підрядників було повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами на майже 1,3 млн грн та підробленні документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України). Зараз справа перебуває на розгляді суду.

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На початку цього року підозри отримали ще два представники підрядного товариства: колишній та нинішній директори (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 ККУ). Завдані їхніми діями збитки державі склади понад 1,2 млн грн та майже 1,7 млн грн відповідно.

Після повідомлення про підозри чоловіки почали переховуватися від слідства.

«Наразі одного з них (ексдиректора) вдалося розшукати. Після затримання підозрюваного слідство у провадженні поновлено, триває підготовка до скерування обвинувального акту до суду. Слідчі дії, спрямовані у тому числі на розшук ще одного підозрюваного, тривають», ­– додали в прокуратурі.

Зазначимо, в вересні та грудні 2022 року виконувач обов’ язків директора державного санаторію «Шкло» Дмитро Головко за результатами тендерів уклав дві угоди з ТзОВ «Інвестреконбуд» щодо проведення ремонтів корпусів на суму понад 5 млн грн кожна. Підписантами з боку фірми-підрядника були директори Юрій Мудрик (він же власник фірми) та Сергій Перерва, обидва переховувалися від слідства. За даними ZAXID.NET, правоохоронцям вдалося затримати Юрія Мудрика.

За інформацією аналітичної платформи YouControl, будівельна фірма «Інвестреконбуд» зареєстрована чотири роки тому в Новояворівську.