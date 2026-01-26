За перехід проголосували в селі Комарів

Релігійна громада села Комарів на Буковині, де священник УПЦ МП під час похорону заважав богослужінню та назвав війну політикою, проголосувала за вихід з-під юрисдикції московського патріархату. Інцидент трапився 13 січня під час похорону загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника, який проводив капелан ПЦУ.

Одразу після похорону і скандалу з благочинним Кельменецького округу, митрофорним протоієреєм УПЦ МП Іоаном Процюком селяни вирішили провести збори. Приготування до голосування тривало майже два тижні, повідомив ZAXID.NET капелан ПЦУ Роман Грищук. Збори відбулися 25 січня у приміщенні клубу села.

«Після того, як благочинний УПЦ МП на похороні загиблого військового не міг дати відповідь на просте запитання – чи він за Україну, чи за Росію, то місцеві люди, так би мовити, прозріли. Вони зрозуміли, що їм треба визначитися, тому провели збори», – розповів Роман Грищук.

На голосування прийшло 200 членів релігійної громади храму Успіння Богородиці. За перехід до ПЦУ проголосували 164 вірянина, проти – 42.

«На збори також прийшов і священник УПЦ МП, якого тимчасово призначили на цю парафію. Його попередник займався переправленням ухилянтів, а потім після оголошення йому підозри й сам втік до Молдови. Новопризначений представник УПЦ МП навіть не міг слова сказати українською мовою на тих зборах. Зі своїми парафіянами спілкувався на російській. До кінця зборів не добув, просто втік після реєстрації», – додав Роман Грищук.

За словами капелана двоє найбільших прихильників московського патріархату в селі є вчителями. Щоб голосування не відбулося, ці двоє вчителів звозили з усього Комарова літніх людей, аби вони проголосували проти переходу.

«По одному підвозили машинами до клубу дідусів та бабусь. Старші люди не могли йти, то ці прихильники МП попідруки їх заводили. Лише для того, щоб було більше голосів проти переходу. Але свідомих людей в селі значно більше – то все-таки громада вирішила змінити релігійну юрисдикцію», – розповів Роман Грищук.

Після завершення зборів парафіяни разом зі священниками та капеланами ПЦУ помолилися за Україну та її захисників. Також учасники зібрання відвідали місцеве кладовище, де вшанували пам’ять полеглих українських воїнів. Після проведення зборів новостворена релігійна громада має подати документи до Чернівецької ОВА для реєстрації та оформити статут і документи, а потім прийняти церковне майно у свою власність.

Додамо, що попереднього священника УПЦ МП села Комарів Вадима Луцика поліцейські зловили на організації переправлення ухилянтів за кордон. Після оголошення йому підозру він втік за кордон.