Жителя Чернівецької області, якого заочно засудили до восьми років в’язниці за виправдовування агресії Росії, розшукали та затримали на Запоріжжі. Чоловіка перевезли на Буковину, де його помістили у в’язницю. За даними прокуратури, це мешканець Вижницького району. Він спробував оскаржити вирок, однак суд підтвердив термін ув’язнення.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що буковинець зареєстрував акаунт в соціальних мережах і відкрито закликав до насильницької зміни конституційного ладу. Також чоловік закликав знищити владу та заперечував існування України, повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 23 липня.

«У своїх публікаціях у соціальних мережах і на заборонених в Україні російських ресурсах він виправдовував збройну агресію РФ, підтримував окупацію українських територій і глорифікував військових країни-агресора», – йдеться в повідомленні обласної прокуратури.

Після викриття і оголошення підозри пропагандист почав переховуватися від правоохоронців. Він виїхав з Чернівецької області у невідомому напрямку. Однак правоохоронці все одно передали справу в суд. Суд першої інстанції заочно засудив жителя Вижницького району до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

У травні 2025 року засудженого буковинця викрили та затримали на території Запорізької області. Його екстрадували на Буковину. Вже перебуваючи під вартою, чоловік спробував оскаржити вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці. Однак Чернівецький апеляційний суд відхилив скаргу обвинуваченого та повністю підтвердив вирок суду першої інстанції.