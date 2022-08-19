Мирні переговори з Росією можливі лише після звільнення окупованих територій. Про це президент Володимир Зеленський заявив вчора у Львові – після зустрічей із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про що, крім миру з Росією, говорили керівники, та яких результатів нам чекати від цих переговорів – з'ясовуватиме наш колега Арсен Данилюк у розмові із політологом, віце-ректором Українського католицького університету Дмитром Шеренговським. Сьогодні, о 16:00 на YouTube-каналі ZAXID.NET.