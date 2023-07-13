600 тис. доларів зі «газової справи» Олександра Онищенка підуть на потреби ГУР

Вищий антикорупційний суд України скасував арешт 600 тис. доларів готівки, які поклала в банківський сейф довірена особа екс-депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, які були заарештовані у межах так званої «газової справи». Про відповідне рішення, яке ухвалив ВАКС 4 липня, повідомляє сайт «Слово і діло».

В ухвалі суду зазначено, що під час обшуку в приміщенні БТА Банку 19 жовтня 2016 року детективи НАБУ провели обшук під час якого в індивідуальному банківському сейфі було виявлено та вилучено кошти у сумі 600 тис. доларів, що нібито належали довіреній особі Онищенка. Натомість прокуратура стверджувала, що кошти туди поклали на прохання Онищенка, оскільки довірена особа не мала таких доходів. Тому на гроші було накладено арешт рішеннями суддів Солом'янського районного суду Києва.

Натомість прокурор САП клопотав в суду ухвалити рішення про скасування арешту. До клопотання він додав копію наказу начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, погодженого з начальником Київської міської військової адміністрації Сергієм Попком, від 19 червня 2023 року. Цим документом примусово відчужені ці 600 тис. доларів готівки. Тому суд клопотання задовольнив.

Нагадаємо, що в Україні проти Онищенка відкрито кримінальне провадження. За версією слідства, він створив злочинну організацію, учасники якої з січня 2013 року до червня 2016 заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 млн грн збитків.

Правоохоронці вважають, що в цій злочинній організації було 29 осіб. Їм усім повідомили про підозру. Під час розслідування заарештували 6 млн євро, один літак, офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 млн грн.

Суд у його справі триває заочно, оскільки сам Онищенко переховується у Європі. Українська прокуратура намагалась його екстрадувати, але поки безрезультатно.

У травні 2020 року Німеччина відмовила Онищенку в політичному притулку.

11 січня 2021 року Онищенко потрапив під американські санкції за втручання у вибори президента США.