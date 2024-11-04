Зеленський доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення на українські дрони

Західні партнери, відповідно до пакетів військової допомоги, збільшили постачання зброї Україні, зокрема артилерії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовим керівництвом 4 листопада.

За словами президента, сьогодні фіксують зрушення в питаннях щодо постачання зброї від партнерів для фронту.

«Фіксуємо збільшення постачання, згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії», – зазначив Зеленський.

Відомо, що у понеділок президент провів наради з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем. Під час цих зустрічей Зеленський доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення на українські дрони для потреб оборонних операцій.

Військова допомога Україні

Норвегія готує новий пакет допомоги на 500 млн євро для України, у який увійдуть винищувачі F-16 і системи ППО NASAMS.

Уряд Швеції 28 жовтня погодив виділення Україні 63 млн євро підтримки у рамках попередніх пакетів військової допомоги.

Також у жовтні стало відомо, що США виділять 800 млн доларів на виробництво українських дронів.