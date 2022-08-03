На Закарпатті фіксують зростання випадків контрабанди сигарет безпілотниками

Закарпатська ОВА передала на потреби Збройних сил України кілька безпілотників та дронів, конфіскованих у контрабандистів сигарет. Кількість переданої техніки наразі не уточнюють. Ініціативу про відправку на фронт вилучених у контрабандистів безпілотників анонсував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита ще 27 липня, після відповідного рішення ради оборони області. Зараз військова адміністрація повідомила про відправку перших конфіскованих безпілотників на передову. Цією технікою користуватимуться українські розвідники.

Про відправку безпілотних літальних апаратів на потреби українських військових ввечері вівторка, 2 серпня, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, кілька безпілотників уже готові до доставки розвідникам на передову.

«Перші конфісковані БПЛА в порушників державного кордону й пускові установки готуються до відправки на фронт для наших розвідників. Дякую за оперативну роботу співробітникам УСБУ в Закарпатській області та прикордонникам 27-го прикордонного загону», – зазначив Віктор Микита.

Рішення про передачу конфіскованої аеротехніки на передову голова Закарпатської ОВА повідомив ще 27 липня, уточнивши, що в області побільшало порушень, що стосуються контрабанди сигарет, зокрема, безпілотниками, які можна отримати лише під спецзамовлення.

«Спостерігаємо активізацію спроб переміщення через державний кордон на Закарпатті контрабандних тютюнових виробів за допомогою безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів та іншої аеротехніки. Це дороговартісне обладнання можна отримати лише під спецзамовлення. Враховуючи ці обставини, Рада оборони області рекомендувала конфіскацію такої аеротехніки у порушників з подальшою передачею за рішенням до наших ЗСУ в райони ведення бойових дій», – заявив Віктор Микита.

Також голова Закарпатської ОВА додав, що рішення про конфіскацію та подальшу передачу на потреби ЗСУ стосується і дронів, які належать цивільним, оскільки в області також фіксують випадки порушень заборони піднімати у повітря дрони під час воєнного стану.