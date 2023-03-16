Андріана Сушко покинула зал перед голосування за її відставку

Закарпатська обласна рада проголосувала за дострокове припинення повноважень заступниці голови облради Андріани Сушко. Відповідне рішення прийняли під час таємного голосування на черговій сесії Закарпатської обласної ради. Офіційно причин звільнення Андріани Сушко з посади не називали, перед голосуванням за звільнення заступниця голови облради виступила зі зверненням та покинула сесійну залу.

Як у четвер, 16 березня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної ради, за припинення повноважень заступниці голови облради проголосував 51 депутат із 58 присутніх. «Депутати облради припинили повноваження заступниці голови Андріани Сушко У ході 9-ї сесії Закарпатської облради депутати таємним голосуванням підтримали проект рішення. У голосуванні взяли участь 52 з 58 присутніх депутатів. "За" таке проголосував 51 обласний депутат», – зазначили у прес-службі облради.

Нагадаємо, Андріану Сушко, яка представляла політичну партію «За майбутнє», обрали заступницею голови облради Володимира Чубірка («Рідне Закарпаття») у грудні 2021 року. Голосування відбулося з другої спроби. Тоді у залі лунали суперечки щодо доцільності та законності такого рішення. Зокрема, фракції«КМКС» та «За майбутнє» заявили, що голосувати за цей проект не будуть. У результаті голосування за кандидатуру Андріани Сушко на посаду заступниці голови Закарпатської облради проголосували 35 депутатів. За кілька тижнів після призначення Андріани Сушко на посаду фракція партії «За майбутнє» у Закарпатській облраді розпочала процедуру її відкликання як депутатки.

Зазначимо, Андріана Сушко із 2006 по 2010 рік працювала податковим інспектором Державної податкової інспекції Ужгорода, з листопада 2010 року очолювала управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради. Депутатка Ужгородської міської ради VIІ скликання («Батьківщина»), у листопаді 2015 року була обрана на посаду секретарки Ужгородської міської ради. У 2019 році на платній основі працювала помічницею народного депутата Віктора Балоги («Єдиний центр»). На місцевих виборах 2020 року була обрана депутаткою Закарпатської обласної ради від партії «За майбутнє».