Олега Коцюбу призначили керувати летовищем в Ужгороді у травні 2021 року

Депутати Закарпатської обласної ради поновили Олега Коцюбу на посаді директора аеропорту «Ужгород» останнім днем завершення контракту. Рішення ухвалили під час сесії у четвер, 10 вересня.

Йдеться про колишнього службовця контррозвідки СБУ та ексзаступника голови Закарпатської ОДА, якого призначили керувати летовищем в Ужгороді у травні 2021 року.

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Через рік Олега Коцюбу зняли з посади під час сесії Закарпатської обласної ради. Причиною назвали заборгованість аеропорту перед працівниками підприємства, а також відсутність відповідей керівника КП на запити керівництва та депутатів обласної ради.

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Посадовець назвав рішення депутатів незаконним і подав до суду. У лютому 2023 року Закарпатський апеляційний суд задовольнив позов Олега Коцюби, зобов’язавши Закарпатську облраду поновити директора на посаді та виплатити йому понад 770 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Проєкт рішення про поновлення посадовця кілька разів виносився на сесію обласної ради, однак депутати провалювали голосування.

«Є вже рішення двох судів, які встановили, що його можна поновити тільки останнім днем закінчення контракту, тобто 20 травня 2025 року», – зазначив на сесії 10 вересня голова Закарпатської облради Роман Сарай, закликавши депутатів завершити «епопею» з директором аеропорту.

За поновлення Олега Коцюби на посаді проголосували 46 з 50 депутатів присутніх на сесії. Другим пунктом рішення до посадовця застосували наслідки припинення контракту, укладеного 21 травня 2021 року, вважаючи Коцюбу звільненим днем 20 травня 2025 року. Посадовцю мають компенсувати близько 1,2 млн грн.

Рішення Закарпатської облради має врахувати ліквідаційна комісія КП «Міжнародний аеропорт “Ужгород”» і не допускати ексдиректора до роботи.

Скандали з летовищем

Востаннє регулярні рейси з аеропорту в Ужгороді здійснювали у 2020–2021 роках. Маршрут «Ужгород – Київ» обслуговувала національна компанія Windrose, яка припинила роботу через низький попит на рейс.

Після цього аеропорт неодноразово опинявся в центрі скандалів. Спочатку виявилося, що перон для літаків продали Йосипу Кречку, який є бізнес-партнером родини мера Ужгорода Богдана Андріїва, а згодом стало відомо про розкрадання 4 млн грн під час ремонту злітної смуги та 700 тис. грн – з капремонту внутрішньопортової дороги летовища.

За даними аналітичної системи Youcontrol, наразі Закарпатське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт “Ужгород”» перебуває у стані припинення.

У 2021 році про намір збудувати новий аеропорт для Закарпаття заявили в Мукачеві. Депутати Мукачівської міськради схвалили проєкт детального плану будівництва аеропорту у Нижньому Коропці зі злітно-посадковою смугою, яка дозволить приймати літаки класу Аitbus 320 та Вoeing 737. Очікуваний пасажиропотік – 1,4 млн людей на рік. Через повномасштабне вторгнення РФ реалізацію проєкту відклали.