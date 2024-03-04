У колекції Олексія Уманського близько 800 вінілових платівок

У п’ятницю, 1 березня, радіоведучий Олексій Уманський влаштував вечірку з вініловими платівками для ув’язнених ужгородського слідчого ізолятора. У такий спосіб він відзначив 11 річницю свого проекту «Круглий звук», у межах якого він грає музику з «вінілів» у несподіваних місцях – на залізничному вокзалі, в аеропорту, психоневрологічному інтернаті, бібліотеці тощо.

Як розповів Олексій Уманський ZAXID.NET, ідея зіграти на «вінілах» у в’язниці виникла в нього ще кілька років тому. За його словами, він хотів організувати лекцію з вмиканням фрагментів різних треків, зокрема платівок відомих співаків, які мали проблеми з законом.

«Хочеться, щоб культура платівок доходила у такі місця, куди важко дістатися. У СІЗО я не збирався влаштовувати дискотеку, а скоріше лекцію про вінілову культуру з елементами музики. Спочатку зіграв в окремому класі для ув’язнених жінок. Розповів їм про вінілову культуру, включаючи фрагменти з відібраних платівок. Далі ми спустилися у великий хол – звідти звук вже було чути на все СІЗО. Найбільше ув’язненим сподобався рок – AC/DC, Nirvana. Включав фрагменти й інших виконавців – наприклад, гурт “Курган і Агрегат”, Івана Поповича, Kurs Valüt», – розповів він.

Олексій Уманський каже, що проект «Круглий звук» на Закарпатті розвиватиметься і далі. У найближчих планах – влаштувати вінілову вечірку в овочевих теплицях Хустського району.

Олексій Уманський давно захоплюється музикою, і так у 2013 році народився його проект «Круглий звук». З того часу він грав на вінілових платівках на залізничному вокзалі, в аеропорту, психоневрологічному інтернаті, бібліотеці, клінічній лабораторії, ядерному бункері у селі Гут, закинутому тунелі в селі Ужок та інших незвичних локаціях. Також Олексій Уманський є засновником некомерційного радіо «Єден».