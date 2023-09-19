Загальна сума виписаних порушнику штрафів склала понад 96 тис. грн

53-річному мешканцю Закарпаття загрожує три роки позбавлення волі за несплату штрафу за пʼяне водіння та невиконання рішення суду. Мешканець селища Великий Бичків, будучи позбавленим права керувати автомобілем, повторно сів за кермо та вчинив ще кілька адміністративних порушень. Про це повідомили у поліції Закарпаття.

Як з’ясували правоохоронці, ще у вересні 2022 року чоловіка суд позбавив права керувати транспортними засобами за нетверезе водіння. Попри це, впродовж 2023 року закарпатець неодноразово сідав за кермо та вчиняв порушення. Йдеться про керування авто без відповідних документів, порушення правил експлуатації транспортного засобу та нетверезе керування.

Крім цього, минулими вихідними працівники поліції знову зупинили 53-річного закарпатця п’яним за кермом. На чоловіка склали вже третій протокол за нетверезе керування та направили матеріали для судового розгляду. Автомобіль у закарпатця вилучили та помістили на арештмайданчик поліції. Загальна сума виписаних порушнику штрафів склала понад 96 тис. грн.

Через відмову виконувати рішення суду та сплачувати стягнення, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 382 ( Умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили ) Кримінального кодексу України. Тож тепер закарпатцю загрожує кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк до трьох років.