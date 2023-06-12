Наприкінці травня депутат Київради втік за кордон за допомогою ГУР

Майже 10 млн грн застави, які внесли за депутата-втікача від партії «Слуги народу» Владислава Трубіцина, передали у дохід держави. За депутата Київської міської ради, якого звинувачують у хабарництві на 1,4 млн грн, невідомі внесли необхідну заставу, повідомили у прес-службі САП у понеділок, 12 червня.

Владислава Трубіцина, який втік за кордон та не приходив на судові засідання, оголосили у міжнародний розшук 5 червня. Водночас за нього внесли оголошену заставу у 14, 886 млн грн. Більшу частину з цих коштів передали державі.

«12 червня 2023 року колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди», – повідомили у прес-службі САП.

За даними САП, суд погодився з клопотаннями прокурора щодо порушення умов запобіжного заходу. Відтак колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід указаній особі на тримання під вартою.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Владислава Трубіцина викрили на отриманні хабаря, проте він втік. За кілька днів його заарештували з правом застави, яку за нього внесли. Наприкінці травня 2023 року Трубіцин зміг виїхати за кордон за дозволом Кирила Буданова. Очільник ГУР написав листа з дозволом Владиславу Трубіцину перетнути кордон із Польщею. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.