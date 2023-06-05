Владислав Трубіцин втік з України 13 травня і з того часу не з’являється на судові засідання

Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук обвинуваченого у хабарництві депутата Київради Владислава Трубіцина, який у травні виїхав з України, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«5 червня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди», – сказано в повідомленні.

Рішення ухвалили судді Ігор Строгий, Олена Танасевич та Катерина Сікора, уточнили у «Центрі протидії корупції». Зазначається, що депутат тричі проігнорував судові засідання у ВАКС, хоча його належним чином попереджали про них. І жодним чином не інформував суд про причини своєї неявки.

Прокуратура встановила, що 13 травня Трубіцин виїхав з України через пункт перетину «Рава Руська» за закордонним паспортом. Його випустили на підставі листа Головного управління розвідки Міноборони.

Інтереси Трубіцина на засіданні представляла державна адвокатка. Вона попросила відкласти засідання і дати їй додатковий час на ознайомлення зі справою. Суд задовольнив прохання частково, відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу до 12 червня.

Окрім зміни запобіжного заходу, прокурор проситиме стягнути із Трубіцина заставу у розмірі майже 10 млн грн.

40-річний Владислав Трубіцин став депутатом Київської міськради IX скликання від партії «Слуга народу». Він очолив комісію Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Детективи НАБУ викрили Владислава Трубіцина на хабарництві 9 лютого 2022 року. За інформацією правоохоронців, він у змові зі своїм помічником, директором комунального підприємства та заступниками директорів двох КП та наближеною до депутата особою організували схему отримання хабара за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній. За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік.

Трубіцина зі спільниками викрили при передачі частини обумовлених коштів – 1,26 млн грн.

11 лютого суд арештував Трубіцина на два місяці з правом внести майже 14,8 млн грн застави. Заставу за Трубіцина та інших учасників цієї справи внесли 15 лютого 2022 року. 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням Трубіцина і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві. У травні 2023 року його виключили з фракції «Слуга народу» у Київраді.

Наприкінці травня 2023 року стало відомо, що Трубіцин виїхав до Польщі на прохання керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Це сталося 13 травня. ГУР підтвердило, що допомагало виїхати Трубіцину на прохання іншої структури, але відмовилося її назвати. Згодом з’ясувалося, що цією структурою виявилися Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України.

Після виїзду депутат не повернувся, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук.