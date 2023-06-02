Ініціатором виїзду за кордон обвинуваченого в корупції депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина були Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Трубіцин мав поїхати за кордон як волонтер, щоб привезти звідти спеціальне обладнання. Про це журналістам «Радіо Свобода» повідомили у Силах спеціальних операцій.

У ССО розповіли, що у січні 2023 року справді просили начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще чотирьох людей як волонтерів для забезпечення ССО «спеціальним обладнанням». Саме лист за підписом ГУР допоміг Трубіцину виїхати у травні у напрямку Польщі, відтоді він не з’являється на судові засідання та не виходить на зв’язок.

В ССО додали, що «вкрай негативно» ставляться до того, що «ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді».

«Вищезгадане звернення дійсно було ініційоване командуванням Сил спеціальних операцій в січні 2023 року. Мета цього звернення – виїзд за кордон Владислава Трубіцина як представника благодійного фонду "Рідна Оболонь" та ще чотирьох осіб, теж від цього фонду. Виїзд потребував виконання ним та групою осіб спеціального завдання щодо забезпечення ССО спеціальним обладнанням. На жаль, характер завдання не може бути розкритим, оскільки містить дані, що становлять службову таємницю», – зазначив речник ССО Олександр Кіндратенко.

Журналісти також отримали від своїх джерел лист, датований 20 січня 2023 року. У ньому командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко звертається на ім’я Буданова з проханням про сприяння виїзду п’ятьох осіб, «які є волонтерами», серед них – Владислав Трубіцин. Вказується період виїзду – з 28 січня до 25 травня 2023 року. Саме в цей період депутат перетнув кордон на виїзд лише раз і не повернувся – виїхав через пункт пропуску «Рава-Руська» ввечері 13 травня.

Речник ССО прокоментував, чому виїзд був дозволений на такий тривалий період – на чотири місяці. «Чому так? Тому що там було, крім Трубіцина, ще чотири особи. Кожна з цих осіб виїжджала, скажімо так, у різні проміжки часу, тому нас попросили, щоб ми зробили один загальний документ на всіх», – пояснив Олександр Кіндратенко.

За його словами, під час звернення ССО до ГУР Владислава Трубіцина попередили про правила перетину державного кордону, повернення та відповідальність у разі вчинення ним неправомірних дій та додали, що на момент звернення, коли командування ССО зверталося до ГУР за сприянням, жодних обмежень щодо перетину кордону Владиславом Трубіциним не було.

Також у ССО прокоментували той факт, що, виїхавши за ініційованим ними дозволом, обвинувачений у хабарництві депутат зрештою не повернувся в Україну та перестав виходити на зв’язок.

«Ми сприяли виїзду за кордон задля благих цілей, а саме забезпечення підрозділів ССО всім необхідним для боротьби з ворогом. Ми вкрай негативно ставимось до того, що ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді», – додав Кіндратенко.

Нагадаємо, 9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро України викрили Владислава Трубіцина, який на той момент входив до фракції «Слуга народу» в Київраді, на хабарі. На той момент він очолював постійну комісію Київради з питань підприємництва, промисловості і міського благоустрою. За інформацією правоохоронців, він у змові зі своїм помічником, директором комунального підприємства та заступниками директорів двох КП та наближеною до депутата особою організували схему отримання хабара за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній. За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік.

Трубіцина зі спільниками викрили при передачі частини обумовлених коштів – 1,26 млн грн.

11 лютого суд арештував Трубіцина на два місяці з правом внести майже 14,8 млн грн застави. Заставу за Трубіцина та інших учасників цієї справи внесли 15 лютого 2022 року. 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням Трубіцина і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві. У травні 2023 року його виключили з фракції «Слуга народу» у Київраді.

Наприкінці травня 2023 року стало відомо, що Трубіцин виїхав до Польщі на прохання керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Це сталося 13 травня. ГУР підтвердило, що допомагало виїхати Трубіцину на прохання іншої структури, але відмовилося її назвати. Після виїзду депутат не повернувся, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук.

Також журналістам проекту «Схеми» вдалось встановити, що Владислав Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від Головного управління розвідки Міноборони – зокрема, 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року. Це показано в базі про перетин державного кордону України.

Раніше Трубіцин називав справу проти себе політичним замовленням. У лютому 2022 року він стверджував, що нікуди не втікає і ні від кого не ховається. Але тепер Трубіцин перестав виходити на зв’язок.