Заступник Богдана Дубневича Микола Пущак, який отримав підозру в хабарництві

Працівники Служби безпеки України повідомили, що підозрюваний у хабарництві заступник Солонківського сільського голови Богдана Дубневича Микола Пущак також вимагав та отримував хабарі від трьох компаній, які ставали підрядниками сільради. Йдеться про ТОВ «Львів-мода», ТзОВ «Західагробізнес» та ТзОВ «Ромус-поліграф». Власниками ТзОВ «Ромус-поліграф» є батьки виконувача обов'язків голови Львівської облради Юрія Холода. Про це ZAXID.NET стало відомо з опублікованих ухвал Галицького райсуду.

Слідчі поліції 2 жовтня провели обшуки у приміщеннях ТОВ «Львів-мода» та ТзОВ «Ромус-поліграф» та вилучили низку документів. Також обшук провели у помешканні директорки ТзОВ «Західагробізнес». Згідно з рапортом СБУ, Микола Пущак «систематично вимагає та отримує неправомірну вигоду за забезпечення перемоги під час державних закупівель Солонківської сільської ради» від директорки ТзОВ «Західагробізнес», яка одночасно є представницею ТзОВ «Ромус-поліграф» і ТОВ «Львів-мода». Наразі невідомо, які саме суми міг вимагати Микола Пущак.

ТзОВ «Ромус-поліграф» отримувало підряди від Солонківської сільради на постачання тканин, кабелів, глобусів, рідин для дезінфекції на приблизно 1,2 млн грн. Згідно з YouControl, компанія працює з 1998 року й спеціалізується на продажі канцелярських виробів. Керівником ТзОВ «Ромус-поліграф» є батько виконувача обов'язків голови Львівської облради Юрія Холода Ігор. Також він на 62,5% є власником компанії. Ще 37,5% перебуває у власності дружини Ігоря Холода Романи.

Зазначимо, що, згідно з аналітичним порталом YouControl, львівське ТзОВ «Західагробізнес» зареєстроване 2015 року й займається виробництвом какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів. Директоркою компанії є Іванна Ординська, а власницею – Лариса Журавльова. ТзОВ «Західагробізнес» впродовж 2022 та 2023 років отримало від Солонківської сільради 30 підрядів на загальну суму приблизно 184 тис. грн. Компанія продавала сільраді шоломи, каримати, ліхтарі, одяг тощо.

Ще одна компанія, в якої Микола Пущак міг вимагати хабарі, це ТОВ «Львів-мода». Компанія отримала від Солонківської сільради підрядів на майже 6,5 млн грн і мала постачати одяг, взуття, туристичні килимки, окуляри тощо. На YouControl йдеться, що ТОВ «Львів-мода» працює з 1996 року й займається виробництвом одягу й аксесуарів. Директором компанії є Володимир Бучнев, а власницею – Віра Татух.

Зазначимо, що першого заступника голови Солонківської сільради Богдана Дубневича Миколу Пущака підозрюють в отриманні 4 тис. доларів хабаря. Посадовець вимагав гроші у місцевого підприємця, директора ТзОВ «Мет Груп Захід» Юрія Ліуша, який хотів отримати дозвіл на поділ земельної ділянки площею 1,34 га, яку орендує його підприємство. Першу частину хабаря Пущак отримав у власному кабінеті 27 травня 2024 року, другу – 20 червня. Про підозру в отриманні хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України) Миколі Пущаку повідомили 18 вересня 2024 року. Підозрюваний заявив, що справа «замовна і має зв'язок з його політичною діяльністю». Галицький райсуд відправив Пущака у СІЗО з можливістю сплатити 242 тис. грн застави.

ZAXID.NET звертався за коментарем до Львівської обласної прокуратури щодо того, чи вийшов Микола Пущак із СІЗО під заставу. Однак редакція не отримала відповіді. Водночас підозрюваний 30 вересня на своїй сторінці у Facebook опублікував допис про освячення позашляховика, який передає на Торецький напрямок.

Публікація на сторінці Миколи Пущака 30 вересня 2024 року. Скриншот ZAXID.NET

Нагадаємо, що у серпні на також хабарі затримали заступника Богдана Дубневича Андрія Жидачека. Саме з ним 2020 року Микола Пущак у 2020 році виїхав автомобілем Mercedes G 500 на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах. Микола Пущак обіймав посаду першого заступника голови Солонківської сільради Богдана Дубневича з кінця 2020 року. Перед тим він був головою Жирівської сільради, яка входить до складу Солонківської ОТГ.