Раніше Ірина Єрмоленко була засуджена за допомогу ухилянтам

Дрогобицький міськрайонний суд виніс вирок Ірині Єрмоленко, яка за 400 доларів хабаря обіцяла допомогти знайомій скласти іспит із державної мови. Раніше їй призначили 2 роки іспитового терміну у справі про переправлення ухилянтів.

Як вказано в матеріалах справи, у 2022 році Ірина Єрмоленко пообіцяла знайомій вплинути на службовця Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, який приймає іспит у кандидатів на держслужбу на рівень володіння державною мовою. Свої послуги вона оцінила в 400 доларів.

Частину грошей їй перерахували на карту, а решту 300 доларів вона отримала особисто неподалік університету, після чого Ірину Єрмоленко затримала поліція.

У суді вона свою провину визнала і пояснила, що особисто складала іспит на знання державнох мови і не склала, тому вирішила допомогти знайомій. У вчиненому розкаялась та попросила суд суворо її не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Руслана Курус визнала Ірину Єрмоленко винною за ч. 2 ст. 369-2 ККУ та призначила 34 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, у 2024 році Жовківський районний суд визнав Ірину Єрмоленко винною в незаконному переправленні людей через держкордон, але звільнив від відповідальності, призначивши два роки іспитового терміну. У вироку Ірина Єрмоленко була вказана як керівниця благодійної організації «Світ любові».