Від лютого 2022 року Російська Федерація знищила або пошкодила понад 1200 об’єктів цивільної інфраструктури у Львівській області. Йдеться про руйнування та іншу шкоду внаслідок ракетних обстрілів і диверсій. Загальні збитки перевищили 5 млрд грн. Про це повідомили на форумі «Реєстр збитків для України: практична допомога заявникам», що відбувся 25 червня у Львові.

Форум провели для представників громад Львівської, Тернопільської, Волинської та Закарпатської областей. Його мета – підвищити обізнаність жителів західних регіонів щодо можливості отримати компенсацію за руйнування, повідомила пресова служба ЛОДА.

Постраждалі внаслідок російської агресії можуть подавати заявки до двох окремих реєстрів –державного реєстру пошкодженого та знищеного майна та міжнародного реєстру збитків (створений за ініціативи Ради Європи).

Наразі до держреєстру внесли 834 будівлі з 1252 пошкоджених у Львівській області.

«Мешканці області активно користуються програмою «єВідновлення», яка надає грошову компенсацію за пошкоджене та знищене житло. Компенсацію з «єВідновлення» уже отримали 169 власників приватних будинків, квартир на загальну суму понад 18 млн грн», – розповів директор департаменту економічної політики Вадим Табакера. За його словами, наразі найбільше компенсацій отримали постраждалі жителі Львівської громади – 90, Новояворівської – 15 та Золочівської – 14.

Подати заяви до обох реєстрів можна через застосунок «Дія». Для компенсації за пошкоджене/знищене житло – це буде розділ «єВідновлення». Для міжнародного механізму (заяви про руйнування житла, втрату доходів чи майна, загибель рідних, поранення, випадки катувань, сексуального насильства, позбавлення волі тощо) – розділ «Репарації: міжнародний Реєстр збитків».

Про діяльність міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U), читайте за посиланням.