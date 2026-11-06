Президент просив Андрія Пишного подати у відставку з посади голови НБУ

Володимир Зеленський особисто пропонував Андрію Пишному піти у відставку з посади голови Національного банку України, однак той відмовився. Після цього до Пишного з аналогічною пропозицією зверталися очільник Офісу президента Кирило Буданов та його попередник Андрій Єрмак. Про це у четвер, 5 листопада, повідомив новинний сайт «Дзеркало тижня».

За даними редакторки відділу економіки сайту «Дзеркало тижня» Юлії Самаєвої, 28 жовтня Володимир Зеленський зустрівся з Андрієм Пишним та запропонував йому написати заяву про відставку. Проте Пишний відмовив президенту.

Після цього, 30 жовтня, з Андрієм Пишним спілкувався керівник Офісу президента Кирило Буданов, який також порушив тему звільнення голови НБУ, нагадавши, що це прохання Володимира Зеленського. Проте Буданов теж отримав відмову.

Наступним Пишного переконував подати у відставку екскерівник ОП Андрій Єрмак, який також є товаришем голови НБУ. Однак він теж почув відмову.

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Юлія Самаєва зазначає, що незадоволення президента чи парламенту роботою голови НБУ саме по собі не є законною підставою для звільнення. Голову НБУ призначають строком на сім років, а підстави для його звільнення визначені законом.

«Володимира Зеленського це бісить, але Пишний має рацію, він – очільник незалежної інституції, підстави для його відставки зафіксовано законодавчо, а сам процес потребує парламентського голосування. Тож хоч би як президенту хотілося, аби Пишний пішов «за станом здоров'я», як Шевченко 2022-го, – цього сценарію не повторити», – зауважила Юлія Самаєва.

Додамо, що відповідно до закону «Про Національний банк України», голову НБУ можуть звільнити з посади у зв’язку із закінченням строку повноважень, за власним бажанням, у разі припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави, виїзду за кордон на постійне місце проживання, надання недостовірної інформації під час призначення на посаду, а також невиконання посадових обов’язків за станом здоров’я протягом понад чотирьох місяців поспіль. Підставою для звільнення також може бути виникнення обставин, через які голова НБУ перестає відповідати встановленим законом вимогам або обмеженням щодо перебування на цій посаді.

Андрій Пишний очолив НБУ 7 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, 19 серпня 2026 року НАБУ повідомило про викриття схеми легалізації грошей для внесення застави за фігуранта справи «Мідас» – колишнього очільника Міністерства енергетики та Міністерства юстиції Германа Галущенка. Ця операція антикорупційного органу отримала назву «Форест Гамп». Відомо, що учасники схеми відмивали гроші через державний банк «Сенс Банк».

Колишній голова наглядової ради «Сенс Банку» Шевкі Аджунер стверджував, що призначенням керівництва банку займався інший фігурант справи «Форест Гамп» Василь Веселий, якого, за його словами, призначили за рекомендацією Андрія Пишного. Водночас Пишний заперечував, що рекомендував Веселого на цю посаду.

Вранці 21 жовтня стало відомо, що детективи НАБУ та САП проводять обшуки в НБУ. Увечері того ж дня Андрій Пишний заявив, що слідчі дії не стосувалися діяльності Національного банку та його роботи на посаді очільника НБУ.