Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Україна вела ймовірні перемовини з «позиції сили»

Україна може розглядати варіант «обміну територіями» під час можливих переговорів з Російською Федерацією. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Guardian, опублікованому у вівторок, 11 лютого.

Зі слів глави держави, якщо переговори з російською стороною все ж почнуться, то він планує запропонувати прямий обмін територіями. Так, Україна відмовиться від захоплених під час Курської операції територій в обмін на українські землі, які окупував агресор.

«Ми обміняємо одну територію на іншу», – сказав Зеленський, зазначивши, що не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна попросить натомість.

«Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету», – запевнив президент.

Окрім цього, український президент зазначив, що готовий до переговорів з РФ, але хоче, щоб Україна вела їх з «позиції сили». Зеленський обіцяє запропонувати американським компаніям вигідні контракти щодо відбудови та інвестиційні угоди, щоб спробувати схилити президента США Дональда Трампа на свій бік.

«Ті, хто допомагає нам рятувати Україну, матимуть шанс відновити її разом з українським бізнесом. Про всі ці речі ми готові говорити детально», – додав він.

Зауважимо, починаючи від 6 серпня 2024 року українські захисники утримують сотні квадратних кілометрів «буферної зони» на території Курської області в РФ.

Нагадаємо, 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітись з українським колегою Володимиром Зеленським, імовірно, вже наступного тижня, а також – поговорити з президентом РФ Владіміром Путіним.

Також Дональд Трамп заявив, що хоче укласти із президентом Володимиром Зеленським угоду на 500 млн доларів про доступ до рідкоземельних металів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. Інших подробиць цієї угоди він не назвав.

Цього тижня президент Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка відбуватиметься в Німеччині 14-16 лютого. Сполучені Штати на цьому заході представлятиме віцепрезидент Джей Ді Венс.