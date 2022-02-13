Президент України Володимир Зеленський проведе переговори із президентом США Джо Байден на тлі заргори російського вторгнення. Телефонна розмова відбудеться 13 лютого.

Речник українського президента Сергій Никифоров написав у Facebook, що темою переговорів стане безпекова ситуація та поточні дипломатичні зусилля з деескалації.

Зазначимо, що напередодні, Джо Байден мав розмову із президентом РФ Володимиром Путіним стосовно військової напруги на кордонах України. Байден попередив Путіна про наслідки для Росії, якщо та вдасться до вторгнення.

Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових та влаштувала машстабну блокаду Чорного Моря. США вважають, що росіяни можуть вдатися до вторгнення ще до завершення Зимових Олімпійських ігор. За даними Der Spiegel, напад на Україну може статися вже наступної середи – 16 лютого. На тлі російської загрози МЗС низки країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну, а посольства США і ФРН почали скорочувати штат у Києві.