Росіяни хочуть протягом місяці захопити Покровський напрямок

Росія хоче окупувати Покровський напрямок на Донеччині до кінця квітня. Про це у четвер, 9 квітня, повідомив президент Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Володимира Зеленського, російська армія отримала завдання щодо захоплення Покровського напрямку до кінця квітня. Проте, за словами президента, росіяни не мають для цього ресурсу.

«Весь цей напрямок – Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, вони хочуть до кінця квітня, таке завдання. Це неможливо, у них немає на сьогодні на це сил», – розповів президент.

Він також зазначив, що ситуація на зазначеному напрямку дуже складна, але «стоїмо».

Також в інтервʼю для Rai Radio 1 Володимир Зеленський зазначив, що Україна не може залишити Донбас попри обіцянки Росії припинити війну. Президент зазначив, що вихід української армії з регіону лише розширить можливості російських військових. Зокрема, тоді вони зможуть просуватися у бік інших великих обласних центрів.

«Вихід відкриває Російській Федерації простір для великих маневрів. Вони можуть направлятися як на Харків, так і на Дніпро, знищуючи наші міста. І під загрозою будуть два великі міста, які, до речі, генерують велику частину нашого ВВП. Там стільки людей загинуло… Моральний стан нашої армії точно погіршиться. Точно буде розкол у суспільстві. Армія, яка, безумовно, не буде підтримувати такі кроки, окремо – суспільство окремо. А розʼєднання суспільства – це саме те, що і є головною метою для Путіна», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що у регіоні зараз проживають близько 200 тис. людей, а вихід української армії позбавить їх захисту.

«Вийти не означає щось зберегти. Ви вийшли й без будь-яких гарантій можете все втратити. А це великий ризик», – підсумував президент.

Нагадаємо, 31 березня Володимир Зеленський повідомляв, що Росія вимагає від України вивести свою армію з Донбасу протягом двох місяців. У разі відмови Москва погрожує ще більшими атаками на Україну.