Зеленський повідомив про плани росіян щодо захоплення Покровського напрямку до кінця квітня
За словами президента, росіяни не мають ресурсу для захоплення напрямку
Росія хоче окупувати Покровський напрямок на Донеччині до кінця квітня. Про це у четвер, 9 квітня, повідомив президент Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».
За словами Володимира Зеленського, російська армія отримала завдання щодо захоплення Покровського напрямку до кінця квітня. Проте, за словами президента, росіяни не мають для цього ресурсу.
«Весь цей напрямок – Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, вони хочуть до кінця квітня, таке завдання. Це неможливо, у них немає на сьогодні на це сил», – розповів президент.
Він також зазначив, що ситуація на зазначеному напрямку дуже складна, але «стоїмо».
Також в інтервʼю для Rai Radio 1 Володимир Зеленський зазначив, що Україна не може залишити Донбас попри обіцянки Росії припинити війну. Президент зазначив, що вихід української армії з регіону лише розширить можливості російських військових. Зокрема, тоді вони зможуть просуватися у бік інших великих обласних центрів.
«Вихід відкриває Російській Федерації простір для великих маневрів. Вони можуть направлятися як на Харків, так і на Дніпро, знищуючи наші міста. І під загрозою будуть два великі міста, які, до речі, генерують велику частину нашого ВВП. Там стільки людей загинуло… Моральний стан нашої армії точно погіршиться. Точно буде розкол у суспільстві. Армія, яка, безумовно, не буде підтримувати такі кроки, окремо – суспільство окремо. А розʼєднання суспільства – це саме те, що і є головною метою для Путіна», – наголосив Володимир Зеленський.
Крім того, президент зауважив, що у регіоні зараз проживають близько 200 тис. людей, а вихід української армії позбавить їх захисту.
«Вийти не означає щось зберегти. Ви вийшли й без будь-яких гарантій можете все втратити. А це великий ризик», – підсумував президент.
Нагадаємо, 31 березня Володимир Зеленський повідомляв, що Росія вимагає від України вивести свою армію з Донбасу протягом двох місяців. У разі відмови Москва погрожує ще більшими атаками на Україну.