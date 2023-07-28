На добудову Музею Голодомору потрібно ще понад 573 млн грн

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Цей законопроект 13 липня ухвалила Верховна Рада, після чого його передали на підпис президенту. Однак Зеленський повернув законопроект із пропозиціями, тепер парламент готується їх розглянути.

У супровідних документах до законопроекту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента.

Нагадаємо, що впродовж останніх місяців українську громадськість обурюють державні витрати на некритичні потреби в час війни. Громадськість, зокрема, обурювалася виділенням грошей на добудову Музею Голодомору. На тлі цих дискусій відомий львівський активіст Святослав Літинський створив відповідну петицію про обмеження некритичних витрат у час війни.

Найгарячіший етап обговорення настав після того, як стало відомо, що держава виділила сотні мільйонів гривень на зйомку телесеріалів. На це відреагував Зеленський. Він закликав органи влади припинити витрачати гроші на некритичні потреби, а також відправив у відставку міністра культури Олександра Ткачена.

Як пояснювала раніше виконувачка обов’язків директорки музею Леся Гасиджак, йдеться не про додаткове фінансування. «Це не додаткове чи понаднормове фінансування (вартість будівництва була відома ще у 2018 році й вона лишилася незмінною), а виключно та сума, якої бракувало для завершення зведення цілісного меморіального комплексу», – написала вона у Facebook.

Розпочате у 2008 році будівництво Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору закінчено не було. У 2009 році збудували лише першу чергу. Будівництво другої черги музею розпочали у 2017 році, його планують завершити у 2023 році.