З 19 зафіксованих російських БпЛА Польщі вдалося збити чотири

Президент Володимир Зеленський у суботу, 27 вересня, повідомив, що в ніч на 10 вересня до Польщі прямували 92 російські безпілотники, однак Україна збила більшість на своїй території.

Зеленський відзначив, що російський президент Владімір Путін перевіряє здатність Європи відповідати на його гібридні атаки. І наразі, на думку президента, йому вдалось побачити, що у європейців поки немає здатності захистити своє небо від сучасних дронів Росії.

Він заявив, що під час нічного обстрілу 10 вересня до Польщі прямували 92 дрони, однак більшість збила Україна у своєму повітряному просторі.

«В Польщу летіло 92 дрони. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили над територією України, безумовно. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. Тому ми вважаємо, що летіло 92», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися досвідом протидії російським дронам.

«Ми давали сигнали деяким країнам. В деякі країни ми відправимо наших людей, а представники деяких країн будуть в Україні», – додав він.

Зеленський також сказав, що дроновими атаками по країнах Європи Москва прагне зменшити підтримку України, особливо у той момент, коли деякі європейські країни готові передати Києву системи ППО.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну безпілотники залетіли на територію Польщі. З 19 зафіксованих російських БпЛА вдалось збити чотири. Відомо, що для збиття російських безпілотників авіація НАТО застосувала, зокрема, американські ракети AIM-120C-7. Одна з ракет впала на житловий будинок у селі Вирики.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що знайдені в Польщі російські дрони не мали бойової частини.