Володимир Зеленський та Джей Ді Венс зустрілись у Римі 18 травня

У Римі президент України Володимир Зеленський провів «хорошу зустріч» із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем, виконувачем обов’язків радника з питань нацбезпеки США Марко Рубіо. Про це Зеленський повідомив у Telegram 18 травня.

Володимир Зеленський розповів, що українська та американська сторони обговорили ситуацію навколо перемовин в Стамбулі з російською делегацією низького рівня та майбутній обмін полоненими. Президент підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню.

Співрозмовники також обговорили реалізацію угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав президенту Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торгівельній сферах.

Окремо український президент порушив питання необхідності введення жорстких санкцій проти Росії, яка не має «жодних намірів закінчувати війну».

«Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру», – додав Володимир Зеленський.

Українська та американська сторони під час зустрічі в Римі, 18 травня 2025 рік (Telegram-каналу Володимира Зеленського)

Зауважимо, політики зустрілись у Римі 18 травня з нагоди інтронізації Папи Римського Лева XIV. Це була перша зустріч президента України та віцепрезидента США з часу публічної суперечки в Овальному кабінеті в лютому між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом.

Зустріч Трампа та Зеленського 28 лютого

28 лютого президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали зустріч у Білому домі. Очікувалось, що лідери обох країн підпишуть угоду про рідкісноземельні копалини. Під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу». Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили медіа.

3 березня президент США Дональд Трамп доручив призупинити виділення військової допомоги Україні після його сварки з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. США також тимчасово зупинили обмін розвідданими з Україною.