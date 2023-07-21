За допомогою дриля чоловік пошкодив 35 шин у понад двох десятках автомобілів

Суд Праги присудив місцевому жителю, який пробивав за допомогою дриля шини в автомобілях з українськими номерами, штраф у розмірі 100 тис. крон – близько 4200 євро. Про це з посиланням на Czech Radio, пише «Європейська правда».

Як повідомляється, чоловіка затримали ще у вересні минулого року безпосередньо після скоєння чергового злочину. За даними поліції, з середини квітня до початку вересня 2022 року він за допомогою дриля пошкодив 35 шин у двох десятків автомобілів з українськими номерами.

Дриль у чоловіка конфіскували, судовий вирок вже набув чинності.

За пошкодження чужого майна на ґрунті ненависті за національними мотивами обвинуваченому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Видання зазначає, що раніше у Чехії засудили до шести місяців умовно з дворічним випробувальним терміном і однорічною забороною на в'їзд до Праги чоловіка, який пошкодив автомобіль з українськими номерами після антиурядової демонстрації.