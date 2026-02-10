Щоразу шахрай просив різні суми за свої послуги

Житель Тернопільщини заплатить майже 500 тис. грн штрафу за те, що обманув трьох чоловіків призовного віку. Він пообіцяв знайомим за гроші працевлаштувати на фірму, яка надає відстрочку. Після цього чоловіки планували виїхати за кордон. Однак, взявши гроші, обвинувачений Андрій Музика зник і на зв’язок не виходив.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 20 січня, першого клієнта обвинувачений обманув у лютому 2025 року. Чоловіки зустрілися в селищі Микулинці. Там під час розмови Андрій Музика запропонував за 4,5 тис. доларів допомогти працевлаштуватись на одному з підприємств за кордоном. Чоловік пообіцяв знайомому відстрочку від призову під час мобілізації та можливість на законних підставах перетнути державний кордон. Після того, як обвинувачений отримав гроші, перестав виходити на зв’язок.

Андрію Музиці вдалося ввести в оману ще двох чоловіків призовного віку. Від одного він отримав 2 тис. доларів, від іншого – 9 тис. доларів.

У суді обвинувачений визнав провину. Чоловік розповів, що скоїв шахрайство через важке матеріальне становище. Він пообіцяв чоловікам, що працевлаштує їх на підприємство у Польщі, однак насправді не мав засобів та повноважень це зробити. Він додав, що гроші планував повернути після того, як у нього налагодяться справи. Наразі усі кошти він повернув та просив суд призначити йому лише штраф.

Суддя визнав винним Андрія Музику у шахрайстві та призначив йому штраф у розмірі 449 тис. грн. Також він має сплатити понад 21 тис. грн судових витрат. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.