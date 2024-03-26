Жителя Тернопільщини засудили до 7 років за вбивство коханої через ревнощі. В суді обвинувачений зазначив, що він діючий військовослужбовець і щиро розкаявся. Чоловік додав, що він побив жінку, бо так сказала йому, що зраджувала, а вранці він виявив її уже мертвою. Під час засідання він попросив суддю не позбавляти його волі, бо він планує далі воювати з росіянами.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що Володимир О. приїхав у відпустку з військової служби додому в село Цебрів Зборівської громади. 15 вересня 2023 року приблизно об 00:32 між ним та його співмешканкою виник словесний конфлікт. В суді Володимир О. розповів, що з жінкою він почав сваритися, бо вона увечері не зготувала йому їсти, а потім розповіла, що зраджувала. Під час словесної перепалки він кілька разів вдарив її в різні частини тіла.

Згідно з висновком судово-медичного експерта постраждала отримала забої голови, обличчя, перелом правої щелепи, забої шиї, плечей, грудей, правої гомілки, лівого стегна, лівих коліна і гомілки, живота і попереку. Також обвинувачений спричинив їй закриту черепно-мозкову травму голови з великими крововиливами у головний мозок.

«Смерть постраждалої настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з крововиливами. Між отриманням вказаної травми голови і настанням смерті є причинно-наслідковий зв’язок», – йдеться у вироку Зборівського районного суду від 13 березня.

В суді Володимир О. свою вину визнав повністю. Чоловік пояснив, що прибув у короткострокову відпустку з військової служби. Увечері він попросив зготувати йому їсти, а вона відмовила. Обвинувачений образився і, з його слів, завдав їй декілька ударів. Через декілька годин він хотів з нею примиритися. Проте під час розмови, жінка почала ображати його і розповіла, що коли він перебував на фронті, то вона мала зв’язки з іншими чоловіками. Він цього не стерпів та почав наносити їй удари в різні ділянки тіла. Після побиття, ліг спати. Коли вранці прокинувся, то виявив, що співмешканка вже була мертва.

Зі слів Володимира О., він одразу про це повідомив сусідів, які викликали поліцію. Чоловік додав, що не хотів вбивати жінку. У вчиненому розкаюється, просить обрати йому вид покарання не пов’язаний з позбавленням волі, оскільки бажає повернутися у військову частину і воювати.

Зборівський районний суд визнав винним Володимира О. і призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі. Також обвинувачений повинен заплатити в бюджет 54 234 грн за проведення судово-медичних та інших експертиз. Вирок може бути оскаржено до Тернопільського апеляційного суду.