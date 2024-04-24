Сьогодні жовтий дощ випав у кількох областях України, зокрема, в Житомирі

У середу, 24 квітня, до України знову дістався пил із Сахари. Через дощову погоду на значній території країни, українці можуть побачити незвичні жовті хмари і «брудний дощ». Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім, в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими», – ідеться в повідомленні.

Рожевим кольором на супутниковому знімку позначено поширення пустельного пилу (фото Укргідрометцентру)

Пил із Сахари залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, 26 квітня, а з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

Додамо, що дощ із пилом 24 квітня вже зафіксували на Житомирщині, Черкащині та Вінниччині.

Львівський регіональний гідрометцентр попереджає про невеликі дощі вдень в середу, 24 квітня, по Львівщині та вночі – у Львові. 25 квітня вночі та вранці можливий туман видимістю 200-500 метрів.

По області температура повітря вночі становитиме 2-7° тепла, вдень – 8-13° тепла. По Львову температура вночі становитиме 3-5° тепла, вдень – 9-11° тепла.

Як повідомляв ZAXID.NET, пил із Сахари також дістався України 1 квітня. Пил принесла хвиля тепла з Середземноморського регіону. Через нього на вулиці було аномально тепле повітря та нетипові для України погодні умови.