Російська влада розробила цілу систему «перевиховання» викрадених з України дітей, намагаючись сформувати в них «російську ідентичність». Про це йдеться в розслідуванні видання Meduza.

За даними видання, міністерство просвіти РФ є головним відомством, яке відповідає за «індоктринацію» (процес систематичного і впорядкованого впливу на індивіда з метою впровадження певних ідей, переконань, або поглядів, – ред.) депортованих українських дітей. У розроблений в 2022 році для вчителів РФ словник внесли слова і вирази, визначені як такі, що «містять ознаки екстремізму на націоналістичному ґрунті» і можуть використовуватись депортованими українськими дітьми. Зокрема, «Слава Україні! Героям слава!», «Рашизм», «Орки» тощо.

Також у методичці «Профілактика конфліктів, проявів екстремізму і тероризму в полікультурному освітньому середовищі» ідеться про те, що поява «специфічного сленгу» або навіть просто обговорення політичних тем може бути ознакою того, що серед дітей поширена «деструктивна ідеологія». Мінпросвіти зазначає, що викрадені діти нібито зазнавали «впливу» цієї ідеології просто тому, що жили в Україні. У чому полягав цей «вплив», не уточнюється.

У документах також йдеться про те, що перед російськими вчителями стоїть завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей».

Крім того розробники методички попереджають, що викрадені діти можуть проявляти «протест», «вередливість», «недовіру до дорослих», агресивно поводитися, висловлювати «ідеї особистої переваги», а також загалом «зазнавати труднощів у тому, щоб дивитися на ситуації, що виникають, очима нейтрального спостерігача».

Російським педагогам також рекомендується говорити прямо, що батьки депортованих дітей нібито померли, навіть якщо немає конкретних даних про це.

«Не кажіть “нічого страшного”, “не хвилюйся, вони в кращому місці”, “вони на хмарі дивляться на тебе”... Чесно говоріть із дитиною про те, що її близькі загинули або її дім зруйновано ... Прямо говоріть, що вони померли», – йдеться у методичці. При цьому війну методичка мінпросвіти РФ описує, як «ускладнення геополітичної обстановки, що... спонукає сім'ї... до вимушеного переселення». Крім того, спілкування з українськими дітьми ведеться лише російської мовою.

За даними джерела видання, викрадених з України дітей у російському міністерстві освіти бояться. Між собою співробітники російського відомства, навіть на рівні керівництва, іноді називають цих підлітків «потенційними терористами, які можуть почати протидіяти російській владі».Видання зазначає, що у структурі Мінпросвіти працює Федеральний підлітковий центр, який координує ідеологічну роботу з підлітками поза школами. Тільки витрати на відрядження співробітників центру становлять мільйони рублів.

Центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища (айті-компанія, заснована за дорученням Путіна, яка отримала мільярди рублів із бюджету) стежить за українськими дітьми в інтернеті. Її розробки, імовірно, дають змогу деанонімізувати сторінку будь-якої дитини і проаналізувати її аж до лайків, унаслідок чого дитині присвоюють «коефіцієнт деструктивності» і «коефіцієнт опозиційності».

За даними російських ЗМІ, які посилаються на оборонні відомства країни-окупанта, до РФ було незаконно вивезено понад 744 тис. українських дітей. Через бойові дії, офіційно задокументовано лише 20 тис. випадків незаконної депортації українських дітей Росією. Але реальні цифри можуть бути в кілька разів більшими.