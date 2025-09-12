18-річний юнак вступив до української десантно-штурмової бригади

У березні 2025 року в Польщі оголосили в розшук 18-річного Войцеха Антоні з-під Познані. Юнак мав їхати до Варшави, але несподівано зник. З останніх розмов із хлопцем родина і поліція припускали, що він міг вирушити до Литви чи України. Кілька днів потому поліція повідомила, що хлопця знайшли, однак без жодних подробиць.

Пів року потому з’ясувалося, де саме перебуває Войцех. 12 вересня польський сайт Onet повідомив, що хлопець з’явився у відео українського центру рекрутингу добровольців – у військовій формі та з промовою до співвітчизників.

«Мене звати Войцех Антоні, я з Польщі. Я вступив до української десантно-штурмової бригади, щоб рятувати людей, захищати їх від російських загарбників і боротися не лише за Україну, а й за Європу», – говорить хлопець англійською, проте не зазнчає у якій саме бригаді служитиме.

У зверненні він наголошує: для Польщі життєво важливо, щоб Україна продовжувала боротьбу з російською агресією, адже «ми – наступні на лінії фронту». А вже польською мовою закликає: «Брати і сестри з Польщі. Війна ближче, ніж здається. Допоможіть. Будьте готові захищати свою батьківщину. Слава Україні. Ще Польща не загинула».

Вибір молодого поляка ще раз нагадує, що війна в Україні не має кордонів. Для сусідніх народів це спільний виклик, а для Войцеха — особисте рішення стати на бік тих, хто бореться за свободу.