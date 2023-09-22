Знайти чоловіка вдалося опівдні 22 вересня уже без ознак життя

У п’ятницю, 22 вересня, на Закарпатті знайшли мертвим зниклого напередодні 67-річного чоловіка, який пішов у ліс збирати гриби. За словами членів родини, чоловік скаржився на високий тиск і проблеми з серцем.

Як повідомила ДСНС Закарпатської області, 21 вересня о 22:20 до них надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу с. Водиця Рахівського району заблукав 67-річний місцевий мешканець. Як повідомила його дочка, ще з обіду чоловік пішов по гриби, але не повернувся додому й зв’язку з ним не було.

Протягом ночі заблукалого шукали фахівці гірського пошуково-рятувального відділення с. Кваси, а зранку роботи продовжили Усть-Чорнянські рятувальники спільно з правоохоронцями та родичами чоловіка.

Знайти чоловіка вдалося опівдні 22 вересня уже без ознак життя. За словами членів родини, чоловік скаржився на високий тиск і проблеми з серцем. Він відійшов углиб лісу всього на півтора кілометри від своєї машини. Його тіло рятувальники транспортували до с. Водиця й передали правоохоронним органам.