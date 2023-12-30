25 грудня Яна Качур вийшла з дому та пішки пішла в Мукачево

Зниклу кілька днів тому мешканку Закарпаття Яну Качур знайшли мертвою в річці Латориця. Про це 30 грудня повідомило ГО «Безбарʼєрне Закарпаття».

Як повідомило місцеве видання Mukachevo.net, 22-річна дівчина вийшла з дому в селі Нове Давидково 25 грудня та пішки попрямувала до Мукачева. Родина звернулась у поліцію, адже дівчина не виходила на звʼязок кілька днів.

Востаннє її бачили в Мукачеві. Камери зафіксували як дівчина проходила о 20:20 в районі «Паланок», поблизу АЗС ОККО. Востаннє на камери дівчина потрапила о 21:37 біля автодрому.

В межах пошуків водолази обстежили річку Латориця в районі «Паланку». Собака кінологів взяв слід на дівчину, що вів річкою до села Нове Давидково.

30 грудня ГО «Безбарʼєрне Закарпаття» повідомило, що вранці дівчину знайшли мертвою в річці Латориця в селі Нове Давидково. Тіло Яни Качур виявили місцеві мешканці. Обставини її смерті наразі не відомі.