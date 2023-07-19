Пошуки зниклої жінки тривали впродовж двох тижнів

На Волині знайшли тіло 81-річної жінки, яка пішла збирати чорниці і не повернулася додому. Її тіло виявили у лісосмузі неподалік села Білашів, у якому вона проживала.

Як повідомили у Колодяжненській громаді, жінка пішла у ліс по ягоди 4 липня. Коли вона не повернулась додому, рідні звернулись до правоохоронців. 81-річну жінку шукали впродовж двох тижнів.

«Тривали пошуки зниклої із залученням представників поліції, Національної гвардії, за участі офіцера громади, членів добровольчого формування територіальної громади, місцевих мешканців. Тіло виявили у лісосмузі біля населеного пункту, в якому проживала жінка», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 81-річну мешканку села Білашів поліція оголосила у розшук 5 липня. Тоді правоохоронці зазначали, що зникла мала проблеми з пам'яттю.