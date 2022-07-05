У Чернівцях у річці втопився 10-річний хлопчик. Інцидент стався у понеділок, 4 липня, проте тіло дитини водолази знайшли тільки вранці вівторка, 5 липня. Відомо, що хлопчик купався поблизу стихійного місця відпочинку на річці Прут. Чи були поряд дорослі – наразі не повідомляється. За фактом загибелі дитини поліція відкрила справу за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок».

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Чернівецької області, трагічний випадок стався пообіді у понеділок, 4 липня. Пошуково-рятувальні роботи проводилися з того часу, тіло дитини водолази виявили близько 08:30 у вівторок, 5 липня. Речник ДСНС Чернівецької області Сергій Бабчук у коментарі ZAXID.NET уточнив, що загиблий – 2012 року народження. Хлопчик купався поблизу стихійного місця відпочинку на річці Прут у Чернівцях.

У прес-службі поліції Буковини ZAXID.NET підтвердили факт загибелі дитини на воді. За словами речниці поліції Чернівецької області Кароліни Малишевої, правоохоронці внесли відомості про інцидент до ЄРДР за ст. 115 (вбивство з приміткою «нещасний випадок»). Наразі ніяких деталей щодо обставин смерті дитини ні поліція, ні рятувальник не озвучують.

За інформацією ДСНС, із початку літа під час відпочинку на воді вже загинуло 175 людей. Лише за минулу добу на водоймах на території України втопилися дев'ять людей, серед яких двоє дітей.