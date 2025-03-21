19 березня четверо підлітків напали на хлопця з інвалідністю

Поліція повідомила про підозру в хуліганстві 14-річній організаторці нападу на 18-річного хлопця з інвалідністю в Трускавці. Також поліцейські скерують клопотання до суду про застосування до інших неповнолітніх, причетних до злочину, примусових виховних заходів.

Як інформував ZAXID.NET, у Трускавці четверо неповнолітніх познущалися з 18-річного хлопця з інвалідністю та зняли інцидент на відео. Згодом його виклали в соціальні мережі.

Слідчі зʼясували, що організаторами нападу на хлопця є троє дівчат та один хлопець віком від 11 до 14 років. 21 березня слідчі повідомили 14-річній організаторці нападу про підозру в хуліганстві за ч. 1 ст. 296 ККУ.

Крім цього, поліцейські звернуться до суду, аби застосувати до інших порушників примусові виховні заходи, а їхніх батьків притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

Нагадаємо, інцидент трапився 19 березня на вул. Мазепи в Трускавці. На відео, яке згодом опублікували в соцмережах, підлітки били хлопця з інвалідністю. Він кричав і намагався втекти, однак нападники сміялись із нього та намагались роздягнути.