Мешканця Мукачівського району засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від служби у війську. За даними слідства, 27-річний закарпатець пройшов медогляд, був визнаний придатний до військової служби, але не прийшов до військкомату на визначену дату. Суд призначив чоловікові реальне покарання з огляду на те, що він ухилився від мобілізації під час іспитового терміну: раніше обвинуваченого судили за зберігання наркотиків.

Про вирок 27-річному закарпатцю у вівторок, 30 серпня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Військовозобов’язаний мешканець Мукачівського району з’явився до військкомату, пройшов відповідне медичне обстеження та був визнаний придатним до проходження військової служби за станом здоров’я.

«Після цього він ухилився від подальшої мобілізації, не з’явившись до РТЦК та СП у визначений йому час та про причини такого вчинку не повідомив. Варто зазначити, що вказане правопорушення обвинувачений вчинив у період іспитового терміну, адже був раніше засуджений за незаконне придбання та зберігання канабісу у великих розмірах», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У суді чоловік свою вину визнав та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Відтак суд призначив 27-річному закарпатцю три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Обвинувачений має право оскаржити вирок в апеляційному суді протягом 30 днів.