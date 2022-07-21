На кордоні зі Словаччиною 31-річний мешканець Харкова пред’явив прикордонникам підроблене посвідчення про інвалідність, а потім запропонував хабар у рублях. Чоловіка підозрюють в ухиленні від призову, пропозиції хабара та підробці документів. Зараз ним займається поліція.

Як повідомляє прес-служба Чопського прикордонного загону, інцидент стався вночі четверга, 21 липня, на пункті пропуску в Малому Березному, що українсько-словацькому кордоні.

«31-річний харків’янин прямував на виїзд з України легковим автомобілем. Разом з паспортом він пред’явив на контроль пенсійне посвідчення та довідку МСЕК, які начебто посвідчували його інвалідність. Під час перевірки наданих документів прикордонники встановили, що вони містять ознаки підробки», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники встановили, що чоловік незаконно отримав посвідчення про інвалідність. Харків’янин вирішив відкупитися і запропонував правоохоронцям хабар у різній валюті, серед якої були і рублі.

На місце події викликали поліцейських. Наразі 31-річний харків’янин буде відповідати за надання хабара (ст. 369 ККУ), підробку документів (ст. 358 ККУ) та ухилення від призову (ст. 336 ККУ).