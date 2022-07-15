Документів на мотоцикли чоловіки не мали, серед затриманих був один неповнолітній

Чернівецькі прикордонники затримали дев'ятьох мотоциклістів, які їхали польовою дорогою у бік кордону з Румунією. Серед них був один неповнолітній, решта – чоловіки призовного віку. При собі вони не мали жодних документів на транспорт. Після затримання усім призовникам вручили повістки до військкомату.

Про затримання мотоциклістів повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби у п'ятницю, 15 липня. За даними прикордонників, дев'ятьох чоловіків призовного віку затримали поблизу Красноїльська на польовій дорозі біля українсько-румунського кордону.

«При собі «спортсмени» мали документи, що посвідчують особу, але не мали реєстраційних документів на своїх «сталевих коней». Також під час перевірки було виявлено ознаки підробки агрегатів деяких мотоциклів», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Прикордонники проінформували про виявлене правопорушення поліцію. Затриманих чоловіків доставили до прикордонного підрозділу, на них склали адмінпротоколи за ст. 202 КУпАП (порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду). Пізніше вісьмом затриманим вручили повістки до військкомату.